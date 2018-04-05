Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством

Россия придумала, как бороться с украинским пиратством

Управление Росрыболовства создало на Азовском море специальную оперативную группу, чтобы не допустить «пиратских действий» со стороны Украины . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Такое решение было принято на фоне задержания Украиной российского судна «Норд».

Руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев заявил о создании опергруппы на совещании по обеспечению безопасности российских рыбодобывающих судов.

По словам Рулева, опергруппа координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, информируя о местонахождении судов в Азовском море. Морякам также посоветовали заранее уведомлять пограничников о выходе судна и об изменении дислокации.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России . На его борту находится экипаж из десяти человек.

«Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). В ходе проверки выяснилось, что судно зарегистрировано на территории Крыма . В Госпогранслужбе сочли, что члены команды нарушили порядок выезда из Крыма. У всех членов экипажа были российские паспорта. Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска , затем украинский суд арестовал «Норд».

Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Судовладелец заявил, что «Норд» был задержан противоправно. Представители предприятия рассказали, что украинских пограничников не волнует, как питаются моряки, и в каком состоянии находится судно.