Ещё
Франция не ответила на вопросы России по делу Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция не ответила на вопросы России по делу Скрипалей 

Говорит Москва 1 час назад
«Объясняя свою позицию, МИД Франции назвал вопросы „безосновательными“ и сказал, что »Великобритания подробно информировала Францию о своём расследовании», — написала Захарова. Она напомнила, что лаборатория Портон-Дауна признала невозможность установить российское происхождение вещества в деле Скрипалей.
Ранее посольство России в Париже направило МИДу Франции ноту со списком вопросов. Они касались прежде всего того, на каком основании Париж был привлечён к расследованию, и какова была роль французских экспертов.
Говорит Москва: последние новости
Лондон обвинил Москву в попытке скомпрометировать расследование дела Скрипаля в ОЗХО Песков заявил, что в России нет олигархов Песков об обвинениях в отравлении Скрипаля: маразм зашёл слишком далеко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма124
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова88
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»538
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании95
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение