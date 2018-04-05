Франция не ответила на вопросы России по делу Скрипалей 

«Объясняя свою позицию, МИД Франции назвал вопросы „безосновательными“ и сказал, что »Великобритания подробно информировала Францию о своём расследовании», — написала Захарова. Она напомнила, что лаборатория Портон-Дауна признала невозможность установить российское происхождение вещества в деле Скрипалей.
Ранее посольство России в Париже направило МИДу Франции ноту со списком вопросов. Они касались прежде всего того, на каком основании Париж был привлечён к расследованию, и какова была роль французских экспертов.