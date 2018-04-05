Франция не ответила на вопросы России по делу Скрипалей 

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Лондон обвинил Москву в попытке скомпрометировать расследование дела Скрипаля в ОЗХО

Песков заявил, что в России нет олигархов

Песков об обвинениях в отравлении Скрипаля: маразм зашёл слишком далеко