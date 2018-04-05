Песков прокомментировал «черный список» бизнесменов

Песков прокомментировал данные о «черном списке» бизнесменов из РФ в США

Москва не получала официальных подтверждений информации о возможном скором включении бизнесменов из РФ в санкционные списки в США , а также о допросе там российских предпринимателей, руководствоваться сообщениями СМИ в качестве основы для комментариев в Кремле не станут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Все новостные поводы, которые вы упомянули, они действительно достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим", — сказал Песков журналистам.

Зарубежные СМИ ранее сообщили, что Вашингтон вскоре может включить в черный список группу российских бизнесменов, а также сообщения о том, что в Америке допрошены несколько предпринимателей из РФ по делу о якобы имевшемся вмешательстве в выборы президента США.

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"Вы знаете, что ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем и не можем основывать какие-то свои оценки или комментарии на сообщениях СМИ", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков предложил дождаться самого события или официального подтверждения о соответствующих намерениях. "Дождемся или событий, или официальных заявлений", — сказал он.

Песков добавил, что от представителей крупного российского бизнеса информации о допросах в США не поступало. "Мне неизвестно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет", — сказал он.