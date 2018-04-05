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МИД заявил, что Грузия выслала российских дипломатов под давлением Запада
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МИД заявил, что Грузия выслала российских дипломатов под давлением Запада 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
АСТАНА, 5 апр — РИА Новости. Москва понимает, что Тбилиси принял решение о высылке дипломата РФ из Грузии под давлением западных стран, заявил в четверг РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
Ранее грузинский МИД потребовал от сотрудника секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии покинуть страну в течение семи дней. Решение принято в знак солидарности с Великобританией.
"Мы хорошо понимаем, что руководство Грузии принимало это решение под давлением западных стран, прежде всего Великобритании и США. Восприняли мы это известие с чувством разочарования", — сказал Карасин агентству.
РИА Новости: последние новости
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