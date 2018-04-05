В МИД прокомментировали ситуацию с «Нордом»

В МИД России прокомментировали ситуацию с задержанным на Украине судном

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что ведомство задействовало все механизмы, чтобы освободить задержанный на Украине экипаж судна «Норд», передает РИА «Новости» «Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины», — сказал Карасин. Он подчеркнул, что МИД вызывали поверенного в делах Украины Руслана Немчинского, с которым состоялся «довольно предметный разговор». «Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми», — добавил Карасин. Ранее сообщалось, что капитана «Норда» вернули в изолятор. МИД России передал Украине ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России.