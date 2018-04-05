В МИД прокомментировали ситуацию с «Нордом»

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что ведомство задействовало все механизмы, чтобы освободить задержанный на Украине экипаж судна «Норд», передает РИА «Новости».
«Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины», — сказал Карасин.
Он подчеркнул, что МИД вызывали поверенного в делах Украины Руслана Немчинского, с которым состоялся «довольно предметный разговор».
«Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми», — добавил Карасин.
Ранее сообщалось, что капитана «Норда» вернули в изолятор.
МИД России передал Украине ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России.