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Дамаск осудил совместное заявление западных стран по химатакам в Сирии
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Дамаск осудил совместное заявление западных стран по химатакам в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ДАМАСК, 5 апр — РИА Новости. Сирийское руководство осуждает совместное заявление Германии, Франции, Великобритании и США по химическим атакам в САР, сообщается в распространенном для СМИ заявлении МИД Сирии.
"Сирия осуждает заявление, сделанное западными колониальными странами, которое является продолжением кампании по дезинформации и вранью, начавшейся с начала агрессии против Сирии", — цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА.
В сирийском МИД отметили, что действия США очевидно препятствуют каким либо объективным расследованиям связанных с применением химического оружия в Сирии.
"Заявление столиц западных государств не смогло скрыть горькое поражение антисирийского заговора", — заявили в МИД.
Накануне главы МИД Британии, Франции, Германии и и. о. госсекретаря США сделали заявление в связи с годовщиной химатаки в сирийском городе Хан-Шейхун, где, в частности, вновь возложили ответственность за атаку на власти Сирии и обвинили Россию в использовании права вето в СБ ООН, чтобы свернуть расследование химатак в САР. Стороны подчеркнули, что будут добиваться привлечения всех виновных в проведении химатак к ответу.
Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые категорически отвергли обвинения и возложили вину на боевиков. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
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