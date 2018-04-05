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В МИД рассказали о мерах по освобождению моряков с судна «Норд»
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В МИД рассказали о мерах по освобождению моряков с судна «Норд» 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА ЗАДЕЙСТВОВАЛА ВСЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 10 МОРЯКОВ С ЗАДЕРЖАННОГО УКРАИНОЙ СУДНА «НОРД» — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ КАРАСИН РИА НОВОСТИ
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