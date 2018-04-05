Лавров назвал выдуманными обвинения в адрес России в деле Скрипалей

Слова дипломата приводит ТАСС . По мнению Лаврова, дело Скрипалей было раздуто для дискредитации России: «Дело Скрипаля стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки».

Министр отметил, что действия западных стран противоречат международным юридическим нормам: «Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой мы давно не видели. Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия».