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Лавров назвал выдуманными обвинения в адрес России в деле Скрипалей
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Лавров назвал выдуманными обвинения в адрес России в деле Скрипалей 

ИД «Собеседник» 39 минут назад
Глава МИД РФ заявил, что обвинения Великобритании в причастности России к отравлению Скрипалей являются выдуманными.
Слова дипломата приводит ТАСС. По мнению Лаврова, дело Скрипалей было раздуто для дискредитации России: «Дело Скрипаля стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки».
Министр отметил, что действия западных стран противоречат международным юридическим нормам: «Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой мы давно не видели. Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия».
ИД «Собеседник»: последние новости
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