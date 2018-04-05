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Путин и Рухани подтвердили общую позицию по иранской ядерной сделке
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Путин и Рухани подтвердили общую позицию по иранской ядерной сделке 

Мир24 32 минуты назад
Фото: Мир24
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в ходе встречи в Анкаре подтвердили общую позицию по иранской ядерной сделке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа.
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