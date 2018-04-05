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США готовят санкции против российских олигархов
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США готовят санкции против российских олигархов 

Уралинформбюро 37 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Власти США планируют ввести санкции против российских олигархов, попавших в «кремлевский доклад». Об этом сообщают сразу несколько зарубежных СМИ со ссылкой на собственные источники.
По данным Fox News, о новых ограничительных мерах будет объявлено в конце этой недели. Reuters пишет, что речь идет о бизнесменах, близких к российскому правительству и президенту. Санкции могут затронуть шестерых олигархов, уточняет The Washington Post.
Ограничительные меры администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы в штатах и в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
"Кремлевский доклад" Трампа был опубликован 30 января, напоминает "Уралинформбюро". В него вошел список из 210 чиновников и предпринимателей, которые, по мнению составителей, близки к президенту России Владимиру Путину. О том, что в отношении фигурантов доклада могут быть введены санкции сообщалось ранее.
Ранее по теме: «Кремлевский доклад» ударил по репутации российских бизнесменов
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