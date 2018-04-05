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Захарова показала пробирку позора Великобритании
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Захарова показала пробирку позора Великобритании 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора». Вот этот удалённый твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы.
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