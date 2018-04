ОЗХО надвое сказала

Химическая война: почему выводы ОЗХО не понравились ни России, ни Западу

Россия и ЕС устроили перекрестный допрос Организации по запрещению химоружия в связи с отравлением Сергея Скрипаля , и ни одну сторону ответы ОЗХО не удовлетворили.

Евросоюз отказался поддержать проект заявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери из-за отсутствия ответов со стороны России, которые перед ней были поставлены.

При этом сама Москва обвиняет ОЗХО в том, что на ее собственные вопросы организация не дала удовлетворительных ответов.

I can get no satisfaction

Исполнительный совет ОЗХО в среду провел по инициативе РФ специальную сессию, посвященную кризису вокруг Скрипаля. Россия настаивала, что мандат экспертов ОЗХО состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери, но без указания на страну принадлежности этого ОВ.

Тем не менее, постпреду РФ при ОБСЕ Александур Лукашевичу все ясно уже и сейчас.

Великобритании придётся извиниться перед РФ за обвинения по делу об отравлении Сергея Скрипаля, заявил дипломат: «Потому что сейчас версии очень глубоко отходят от того, что премьер-министр (Тереза Мэй) и (глава МИД Британии) Борис Джонсон заявляли в парламенте, и многие уже понимают, что, конечно, за этим скрывается масштабная провокация, за которую придётся отвечать».

Почти слово в слово о том же самом днем ранее сказал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

Что именно известно Лукашевичу, сказать невозможно, но мозаика фактов, собирающаяся из материалов расследования, складывается точно не в пользу британской официальной версии, убежден эксперт ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин

«Британская версия стала рассыпаться не на сегодняшнем заседании ОЗХО, а еще несколько недель назад, когда бывший британский посол в Узбекистане Крейг Муррей заявил, что бинарный газ, которым отравили Скрипаля, мог быть произведен в какой-угодно из бывших республик СССР, а не только в России. И еще один гвоздь в крышку гроба британской версии вбили эксперты-химики, признавшие, что определить место происхождения ОВ, которым был отравлен Скрипаль, не представляется возможным», — сказал «Ридусу» Никулин.

Муррей возглавлял группу экспертов, которые занимались демонтажом химзавода, где производился «Новичок», и утилизацией уже произведенных его объемов.

Месяц на размышление

Глава военной лаборатории в британском Портон-Дауне Гарри Айткенхед также признал в среду, что хотя это ОВ в самом деле было идентифицировано как-то, что в Британии называют «Новичок», установить страну его производства эксперты не смогли.

Технический комитет ОЗХО в среду оказался между молотом и наковальней — потому что на экспертов с обеих сторон давят, добиваясь от них политизированных ответов, а сугубо профессиональный анализ, проведенный организацией, не удовлетворяет ни Россию, ни ЕС.

«ОЗХО сейчас оказалась в каком-то роде в положении жюри на международных спортивных состязаниях, когда со стороны национальных сборных идет давление на его членов, а те отказываются «подсуживать» по соображениям профессиональной чести», — проводит аналогию Никулин.

Экспертам ОЗХО нет никакого резона фальсифицировать данные расследований из чувства патриотизма, поскольку для них это будет означать профессиональную дисквалификацию и непродление контракта, поясняет он:

«И поэтому они очень возмущены тем политическим давлением, которое на них оказывается».

Британское правительство и в целом ЕС поэтому не доверяют выводам ученых-«технократов» из ОЗХО и настаивают, что поверят только результатам собственного расследования (с участием почему-то Франции , которая в этом деле даже рядом не стояла, удивляется эксперт).

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлию обнаружили без сознания в Солсбери ровно месяц назад.

ОЗХО надвое сказала

Константин Блохин. Доклад ОЗХО не понравился ни Москве, ни Лондону по одной и той же причине, но с противоположных сторон, объясняет парадоксальную схожесть реакции обоих эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН

«Берем как данность: специалисты ОЗХО в самом деле не смогли предоставить доказательств того, что Россия имеет отношение к производству ОВ, которым был отравлен Скрипаль. Эксперты признали, что имеющееся у них оборудование не позволяет сделать таких выводов», — сказал он «Ридусу».

И теперь начинается самое интересное.

Запад разочарован, что его версия о причастности Москвы к покушению в Солсбери не получила документальной поддержки. Потому что судьба лично Скрипаля и его дочери для западных политиков — дело десятое. Они используют это происшествие как лишний повод раздуть вторую холодную войну, убежден Блохин.

Но и Москва не испытывает от такого доклада никакого облегчения: ведь в России ждут не уклончивого ответа в духе «бабушка надвое сказала», а неопровержимого доказательства своей невиновности.

«Это очень похоже на «выводы» комиссии Мюллера о причастности России во вмешательство в американские президентские выборы. Та комиссия тоже предоставила доклад, в котором сообщила, что доказательств такого вмешательства она не нашла, но не смогла найти и доказательств противоположных — а потому работа комиссии будет продолжаться неопределенно долгое время», — говорит Блохин.

До тех пор, пока Москве (а также Лондону, Брюсселю , Вашингтону) не будут предъявлены неопровержимые аргументы в пользу того, что «Новичок», примененный в Солсбери, был изготовлен за пределами России и к нему никто из россиян не прикасался, над Москвой будет продолжать висеть принятая Западом в этой ситуации «презумпция виновности». Как в анекдоте «ложки нашлись, но осадок остался». А Москве в этом скандале нужны не просто извинения от Лондона; ей нужно, чтобы и осадка не оставалось.

Недавно британский МИД удалил в своем Twitter сообщение от 22 марта о том, что «Новичок» был произведен в России. В МИД РФ, однако, не уверены, что это можно считать официальным извинением.