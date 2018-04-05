Лавров: Запад должен понять, что играть в одни ворота больше не получится

«На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ, что безопасность в Евроатлантике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом должна быть равной и неделимой», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ливии, Сирии, По словам министра, ситуация в мире продолжает осложняться. «Основная причина — непрекращающиеся односторонние шаги Запада во главе с США , которые в целом ряде случаев носят вызывающий, деструктивный характер, ведут к опасной разбалансировке механизмов глобального управления, — подчеркнул он и добавил. — В Вашингтоне, Лондоне, других западных столицах так и не сделали выводов из трагедий Югославии, Ирака Украины ».

Российский министр также прокомментировал сложившуюся ситуацию с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Лавров подчеркнул, что дело Скрипаля «стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании ».