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Лавров: Запад должен понять, что играть в одни ворота больше не получится
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Лавров: Запад должен понять, что играть в одни ворота больше не получится 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ, что безопасность в Евроатлантике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом должна быть равной и неделимой», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
По словам министра, ситуация в мире продолжает осложняться. «Основная причина — непрекращающиеся односторонние шаги Запада во главе с США, которые в целом ряде случаев носят вызывающий, деструктивный характер, ведут к опасной разбалансировке механизмов глобального управления, — подчеркнул он и добавил. — В Вашингтоне, Лондоне, других западных столицах так и не сделали выводов из трагедий Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины».
Российский министр также прокомментировал сложившуюся ситуацию с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лавров подчеркнул, что дело Скрипаля «стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании».
"Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой мы давно не видели", — резюмировал он и добавил, что российская сторона настаивает на предметном и ответственном расследовании инцидента в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия. «Заданные нами на основе этой конвенции легитимные вопросы игнорировать не получится, как подтвердила созванная Россией четвертого апреля спецсессия ОЗХО», — сказал Лавров.
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