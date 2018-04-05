МИД РФ озабочен курсом США на снижение порога применения ядерного оружия 

МИД России озабочен политикой США в сфере ядерного вооружения и линией на снижение порога применения такого оружия, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерного вооружения», — сказал Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что США пытаются обеспечить свое военное превосходство и подорвать паритет сил.
«В сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла своей политики обеспечение военного превосходства и подрыв паритета, наращиваются усилия по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны, накачивается потенциал и военная активность НАТО у российских границ», — добавил Лавров