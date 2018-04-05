МИД РФ озабочен курсом США на снижение порога применения ядерного оружия

«Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерного вооружения», — сказал Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что США пытаются обеспечить свое военное превосходство и подорвать паритет сил.