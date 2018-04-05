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В МИД России считают, что с США сложно договориться
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В МИД России считают, что с США сложно договориться 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что договороспособность США вызывает вопросы, передает РИА «Новости».
"Больше вопросов вызывает договороспособность США, особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности такие, как СВПД по иранской ядерной программе, решения ООН по ближневосточному урегулированию, декларация парижской конференции по климату, базовые принципы Всемирной торговой организации", — сказал Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
Также глава ведомства отметил, что в политике США наблюдается тенденция к ревизионизму в мировых делах.
Ранее Лавров назвал дело Скрипаля неприкрытым глумлением над международным правом.
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