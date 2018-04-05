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Россия уличила США в пересмотре ключевых международных договоренностей
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Россия уличила США в пересмотре ключевых международных договоренностей 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что Соединенные Штаты пытаются пересмотреть все ключевые международные договоренности, передает РИА «Новости».
"Безусловно мы имеем дело с администрацией (президента США Дональда Трампа — "Газета.Ru"), которая предпринимает ревизионистские действия на мировой арене, ревизуя практически все ключевые договоренности последнего времени, которые были достигнуты международным сообществом", — сказал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Россия не понимает, какие цели преследуют США. Также Лавров заявлял, что с США сложно договориться. По его мнению, американские власти «пытаются обрушить» договоренности по иранской ядерной программе, решения ООН по ближневосточному урегулированию и базовые принципы Всемирной торговой организации.
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