Москва не приемлет голословные обвинения по «делу Скрипаля», заявил Лавров 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва не приемлет выдвижения голословных обвинений вместо предъявления реальных фактов по «делу Скрипаля», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
"Заданные нами на основе этой конвенции легитимные вопросы игнорировать не получится, как подтвердила созванная Россией 4 апреля спецсессия Организации по запрещению химического оружия, спецсессия ее исполнительного совета. Неприемлемо, как в отношении инцидента в Солсбери, так и в целом ряде других ситуаций — от выборов в США до химических атак в Сирии и референдума в Каталонии вместо предъявления конкретных фактов, вместо честного расследования выдвигать голословные обвинения", — сказал он.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.