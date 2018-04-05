Москва не приемлет голословные обвинения по «делу Скрипаля», заявил Лавров

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.