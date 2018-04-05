Ещё
Лавров обвинил Киев в саботаже минских соглашений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

Лавров обвинил Киев в саботаже минских соглашений 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение минских соглашений, передает РИА «Новости».
"Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем", — сказал Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
Ранее сообщалось, что первый президент Украины предложил исключить своего преемника из минских переговоров. Также на конференции Лавров ранее заявил, что Запад больше не сможет играть в одним ворота.
Газета.Ru: последние новости
Джонсон обвинил Россию в попытке скомпрометировать расследование дела Скрипаля Дипломаты рассказали, какие страны поддержали Россию по делу Скрипаля в ОЗХО Лавров назвал дело Скрипаля неприкрытым глумлением над международным правом
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции264
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании134
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»625
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма14
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова17
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение