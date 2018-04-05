Лавров объяснил цели политики США на Ближнем Востоке

"Создается устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранять на этом огромном геополитическом пространстве состояние управляемого хаоса, рассчитывая использовать его для того, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США в регионе, для продвижения своей односторонней повестки дня", — сказал он на VII Московской конференции по международной безопасности.