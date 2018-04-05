Лавров: многим странам, выславшим российских дипломатов, просто «выкрутили руки» 

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что многим странам, выславшим российских дипломатов, просто «выкрутили руки», это глумление над международным правом.
По его словам, для дальнейшей демонизации России Западом организуются грубые политические провокации.
"Дело Скрипаля стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки", — сказал министр на Московской конференции по безопасности.
"Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой мы давно не видели, — отметил Лавров. — Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия".
Глава МИД РФ также подчеркнул, что странам Запада не удаться игнорировать вопросы, заданные Москвой на основе этой конвенции.