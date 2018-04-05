Лавров: многим странам, выславшим российских дипломатов, просто «выкрутили руки»

По его словам, для дальнейшей демонизации России Западом организуются грубые политические провокации.

"Дело Скрипаля стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США Великобритании , но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки", — сказал министр на Московской конференции по безопасности.

"Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой мы давно не видели, — отметил Лавров. — Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что странам Запада не удаться игнорировать вопросы, заданные Москвой на основе этой конвенции.