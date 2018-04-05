Лавров: Многим странам, выславшим дипломатов РФ, «выкрутили руки» 

Многим странам, выславшим российских дипломатов, «выкрутили руки», это глумление над международным правом. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Московской конференции по безопасности.
По словам министра, для дальнейшей демонизации России Западом организуются грубые политические провокации.
Лавров добавил, что «дело Скрипаля» — вымышленный инсценированный предлог для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств.