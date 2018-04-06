Пушков предположил инсценировку отравления Скрипалей

«На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы «У папы все нормально, он отдыхает», растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России , возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 премьер-министр Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.

Напомним, что ранее телеканал «Россия 1» обнародовал разговор Юлии Скрипаль со своей сестрой, в ходе которого она сказала, что у ее отца «все нормально».

Напомним, что 3 апреля глава секретной лаборатории Министерства обороны Великобритании заявил, что специалисты не смогли установить источник происхождения вещества, использованного для отравления Скрипалей.