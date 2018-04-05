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Договороспособность США вызывает вопросы, заявил Лавров
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Договороспособность США вызывает вопросы, заявил Лавров 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Договороспособность США вызывает вопросы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг.
"Больше вопросов вызывает договороспособность США, особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности такие, как СВПД по иранской ядерной программе, решения ООН по ближневосточному урегулированию, декларация парижской конференции по климату, базовые принципы Всемирной торговой организации", — заявил Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
"Налицо тенденция к ревизионизму в мировых делах", — отметил он.
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