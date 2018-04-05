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Лавров: Россия обеспокоена линией США на снижение порога применения ядерного оружия
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Лавров: Россия обеспокоена линией США на снижение порога применения ядерного оружия 

RT на русском 20 минут назад
Об этом в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«В сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла своей политики обеспечение военного превосходства и подрыв паритета. Наращиваются усилия по развёртыванию глобальной системы противоракетной обороны, накачивается потенциал и усиливается военная активность НАТО вблизи российских границ. Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений», — заявил Лавров.
Министр также добавил, что наблюдаются попытки в рамках НАТО подвести под ст. 5 Вашингтонского договора проблемы, возникающие в киберпространстве.
RT ведёт трансляцию.
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