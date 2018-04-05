Ещё
Лавров усомнился в договороспособности США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Договороспособность США вызывает вопросы, заявил Лавров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Договороспособность США вызывает вопросы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг.
"Больше вопросов вызывает договороспособность США, особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности такие, как СВПД по иранской ядерной программе, решения ООН по ближневосточному урегулированию, декларация парижской конференции по климату, базовые принципы Всемирной торговой организации", — заявил Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
"Налицо тенденция к ревизионизму в мировых делах", — отметил он.
РИА Новости: последние новости
НАТО не стремится к изоляции России, заявил Столтенберг Усилия со стороны НАТО ослабляют безопасность Европы, заявили в МИД Британские спецслужбы в "состряпали дело Скрипаля", заявил Нарышкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции275
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма30
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова20
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании144
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»637
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение