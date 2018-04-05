Лавров сравнил Запад со Страной чудес

Лавров сравнил поведение западных стран с красной королевой из «Алисы в стране чудес»

По его словам, страны Запада зачастую действуют подобно персонажу из книги Кэролла.

«Сначала дать подсудимому реальный срок, а потом послушаем — виновен он или нет», — сказал Лавров. При этом он заметил, что Москва призывает рассматривать любые проблемы в международной правовой плоскости.

«Мы к такой работе готовы», — подчеркнул Лавров, выступая на конференции по международной безопасности в Москве.

Он также заметил, что рост конфликтности в мире порождает неопределенность и «способствует милитаризации мышления», а также «размыванию архитектуры безопасности», сложившейся после Второй мировой войны. «Такое положение дел существенно снижает возможности для сотрудничества», — добавил министр.