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Лавров сравнил Запад со Страной чудес
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Лавров сравнил поведение западных стран с красной королевой из «Алисы в стране чудес» 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Выдвигая обвинения в адрес России, в том числе, по «делу Скрипаля», Запад ведет себя, как королева из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэролла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада зачастую действуют подобно персонажу из книги Кэролла.
«Сначала дать подсудимому реальный срок, а потом послушаем — виновен он или нет», — сказал Лавров. При этом он заметил, что Москва призывает рассматривать любые проблемы в международной правовой плоскости.
«Мы к такой работе готовы», — подчеркнул Лавров, выступая на конференции по международной безопасности в Москве.
Он также заметил, что рост конфликтности в мире порождает неопределенность и «способствует милитаризации мышления», а также «размыванию архитектуры безопасности», сложившейся после Второй мировой войны. «Такое положение дел существенно снижает возможности для сотрудничества», — добавил министр.
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