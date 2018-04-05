Россия оставила пустым место постпреда при НАТО

«Эта должность будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны НАТО работать всерьез», — передает РИА «Новости» слова Келина.

При этом он охарактеризовал существующую политическую ситуацию как достаточно сложную.

«Нужны определенные шаги, которые вели бы к разрядке этой напряженности. Такой готовности делать эти шаги, готовности к серьезному диалогу мы не видим пока… В данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу нашему представительству там (при НАТО) функционировать может быть сложно в силу объективных обстоятельств», — сказал он. Келин при этом не назвал ответные меры России на сокращение состава представительства при НАТО.

«Обычно меры принимаются адекватные. У НАТО как у альянса, как у секретариата в Москве сейчас практически ничего нет», — сказал он.

По словам Келина, в настоящее время в состав информационного центра НАТО в Москве входят лишь несколько технических сотрудников.