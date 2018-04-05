МИД обвинил Киев в саботаже Минских соглашений

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Усилия со стороны НАТО ослабляют безопасность Европы, заявили в МИД

Британия и ее союзники заблокировали инициативу России в ОЗХО

В МИД объяснили, для чего НАТО может быть нужно "дело Скрипаля"