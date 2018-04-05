МИД обвинил Киев в саботаже Минских соглашений

Выполнение Минских соглашений саботируется Киевом, западные партнёры Украины это поощряют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
"Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем", — сказал он.