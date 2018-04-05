Посадить в клетку или поговорить: зачем Трамп позвал Путина в гости

Президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить с визитом Белый Дом. После вмешательства России в американские выборы и на фоне обострения отношений между западными странами и РФ такое приглашение выглядит неоднозначно. Чем руководствовался Трамп и нужна ли такая встреча, «Апострофу» рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Мне кажется, что желание американцев получить какие-то встречные действия — это движение в правильном направлении. Со стороны Трампа это не просто приглашение встретиться в Вашингтоне, это приглашение, которое сопровождается некоторыми условиями. Во всяком случае, было произнесено, что имеет смысл встречаться, если это будет иметь какие-то результаты.

По-видимому, Путин или дипломаты, которые готовят эту встречу, достигнут каких-то предварительных договоренностей о возможных действиях. В данном случае последнее обращение Путина — с ракетами, падающими на Флориду, с заявлением об использовании ядерного оружия — было все-таки неприятным для Запада. Думаю, подобные заявления не пугают, но неприятны.

И успокоить Путина — правильная задача. Идея совсем изолировать его, «поместить в клетку» и «травить» санкциями и символическими действиями вроде высылки дипломатов (после отравления экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Британии, — «Апостроф») многими воспринимается как опасное поведение.

Какие-то переговоры и разговоры с Путиным нужны. Надежды на то, что эти разговоры могут изменить его позицию, его агрессивное, очень нецивилизованное поведение, есть. Почему их не использовать, почему не попробовать?

Я думаю, что Трамп доказал, и многократно, что он независим от Путина и его спецслужб. И переговоры, если они обусловлены реальными действиями, которые последуют — это правильное решение.