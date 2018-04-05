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МИД прокомментировал помощь НАТО странам Балтии
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Усилия со стороны НАТО ослабляют безопасность Европы, заявили в МИД 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Усилия НАТО по военной помощи странам Балтии не улучшают ситуацию с безопасностью в Европе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее Белый дом заявил, что США предоставят прибалтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.
"США продолжают двойственную линию, с одной стороны, на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы, с другой стороны, это очевидно, подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона о повышении военного бюджета до 2%. Здесь видна заинтересованность США в том, чтобы эти деньги тратились прежде всего на приобретение американских вооружений", — сказал Грушко в кулуарах московской конференции по безопасности, отвечая на просьбу прокомментировать предоставление помощи США балтийским странам.
По его словам, "наша позиция ясна, мы исходим из того, что все эти усилия, которые мы видим со стороны НАТО, не улучшают ситуацию с безопасностью, а, наоборот, ослабляют".
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