МИД прокомментировал помощь НАТО странам Балтии

Усилия со стороны НАТО ослабляют безопасность Европы, заявили в МИД

Латвии и Литвы. Ранее Белый дом заявил, что США предоставят прибалтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии

"США продолжают двойственную линию, с одной стороны, на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы, с другой стороны, это очевидно, подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона о повышении военного бюджета до 2%. Здесь видна заинтересованность США в том, чтобы эти деньги тратились прежде всего на приобретение американских вооружений", — сказал Грушко в кулуарах московской конференции по безопасности, отвечая на просьбу прокомментировать предоставление помощи США балтийским странам.

По его словам, "наша позиция ясна, мы исходим из того, что все эти усилия, которые мы видим со стороны НАТО, не улучшают ситуацию с безопасностью, а, наоборот, ослабляют".