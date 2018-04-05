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Новая атака: Джонсон обвинил Россию в кампании по дезинформации
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Новая атака: Джонсон обвинил Россию в кампании по дезинформации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. Лондон тут же обвинил в покушении Москву.
Несмотря на то, что Великобритания официально признала, что не смогла доказать виновность России в причастности к покушению на Сергея Скрипаля, глава МИД этой страны обрушился на Москву с новыми обвинениями.
«Россия не смогла убедить ОЗХО вчера, а сегодня собирается втянуть в свою кампанию по дезинформации еще и ООН — «бесстыдный цинизм»», — написал он на своей странице в Twitter.
Накануне, напомним, предложенное Россией на заседании исполнительного совета ОЗХО заявление по поводу «дела Скрипаля» поддержали 14 государств.
Кроме того, 4 апреля Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Заседание ООН по «делу Скрипаля» начнется в 22.00 по московскому времени.
Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. Лондон тут же обвинил в покушении Москву, Россия все подобные обвинения отрицает.
Сегодня дочь Скрипаля сделала первое заявление, после того как пришла в сознание, сказав, что чувствует себя хорошо и поблагодарив всех за поддержку. О состоянии отца она ничего не сказала.
ТК «Звезда»: последние новости
Скрипаль сделала первое заявление, после того как пришла в сознание Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля» Племянница Скрипаля дала первое интервью после отравления родственников
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