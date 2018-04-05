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Эксперт прокомментировал возможность введения новых санкций США против России
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Эксперт прокомментировал возможность введения новых санкций США против России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил перспективы введения новых американских санкций против России.
По словам эксперта, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может принять меры для решения своих внутриполитических проблем, а не для влияния на Москву.
«Я думаю, если он это дело поддержит, то только из-за внутриполитических соображений, чтобы его не обвиняли в мягкости по отношению к России. Вот это основной мотив», — заявил Самуйлов.
Он добавил, что самому Трампу эти санкции не нужны.
Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести санкции в отношении минимум шести россиян.
Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о возможных новых санкциях.
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