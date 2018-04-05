Эксперт прокомментировал возможность введения новых санкций США против России

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил перспективы введения новых американских санкций против России

По словам эксперта, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может принять меры для решения своих внутриполитических проблем, а не для влияния на Москву

«Я думаю, если он это дело поддержит, то только из-за внутриполитических соображений, чтобы его не обвиняли в мягкости по отношению к России. Вот это основной мотив», — заявил Самуйлов.

Он добавил, что самому Трампу эти санкции не нужны.

Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести санкции в отношении минимум шести россиян.