НАТО создаст Атлантическое командование для противодействия России 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не заинтересован в том, чтобы втягиваться в новую гонку вооружений с Россией.
Отметим, что ранее председатель Военного комитета НАТО Петер Павел заявил о возможном конструктивном диалоге с Россией. По его словам, отношения между Россией и НАТО осложнил инцидент с отравлением в Великобритании нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но диалог продолжается.
По словам Столтенберга, новая гонка вооружений НАТО не нужна. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая прошла вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.
«Мы не хотим новой холодной войны», — так ответил генсек НАТО на вопрос о том, будут ли введены какие-либо санкции против России из-за отравления Скрипаля.
Также он подчеркнул, что НАТО продолжит установление конструктивных отношений и не будет изолировать Россию.
При этом Столтенберг добавил, что блок будет наращивать боеготовность своих сил в районе Балтии в связи с проведением Россией военных учений на границе с прибалтийскими станами.
Кроме того, для противодействия России в Арктике будет создано специальное Атлантическое командование.