НАТО создаст Атлантическое командование для противодействия России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не заинтересован в том, чтобы втягиваться в новую гонку вооружений с Россией

Отметим, что ранее председатель Военного комитета НАТО Петер Павел заявил о возможном конструктивном диалоге с Россией. По его словам, отношения между Россией и НАТО осложнил инцидент с отравлением в Великобритании нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , но диалог продолжается.

Джастином Трюдо в Оттаве. По словам Столтенберга, новая гонка вооружений НАТО не нужна. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая прошла вместе с премьер-министром Канады

«Мы не хотим новой холодной войны», — так ответил генсек НАТО на вопрос о том, будут ли введены какие-либо санкции против России из-за отравления Скрипаля.

Также он подчеркнул, что НАТО продолжит установление конструктивных отношений и не будет изолировать Россию.

При этом Столтенберг добавил, что блок будет наращивать боеготовность своих сил в районе Балтии в связи с проведением Россией военных учений на границе с прибалтийскими станами.

Кроме того, для противодействия России в Арктике будет создано специальное Атлантическое командование.