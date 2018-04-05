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НАТО создаст Атлантическое командование для противодействия России
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НАТО создаст Атлантическое командование для противодействия России 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не заинтересован в том, чтобы втягиваться в новую гонку вооружений с Россией.
Отметим, что ранее председатель Военного комитета НАТО Петер Павел заявил о возможном конструктивном диалоге с Россией. По его словам, отношения между Россией и НАТО осложнил инцидент с отравлением в Великобритании нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но диалог продолжается.
По словам Столтенберга, новая гонка вооружений НАТО не нужна. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая прошла вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.
«Мы не хотим новой холодной войны», — так ответил генсек НАТО на вопрос о том, будут ли введены какие-либо санкции против России из-за отравления Скрипаля.
Также он подчеркнул, что НАТО продолжит установление конструктивных отношений и не будет изолировать Россию.
При этом Столтенберг добавил, что блок будет наращивать боеготовность своих сил в районе Балтии в связи с проведением Россией военных учений на границе с прибалтийскими станами.
Кроме того, для противодействия России в Арктике будет создано специальное Атлантическое командование.
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