Ещё
Дипломаты США покинули здание посольства в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP
Сотрудники американского посольства в Москве покинули здание дипломатической миссии. Об этом сообщает RT.
Как сообщается, 5 апреля около 04.00 на территорию посольства начали заезжать микроавтобусы, легковые машины, а также пассажирские автобусы. В 06.28 колонна транспортных средства покинула территорию американской дипмиссии.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах.
Россия предприняла ответные меры, выслав в том числе 60 американских дипломатов. Они должны покинуть страну до 5 апреля.
Ранее высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву.
Газета.Ru: последние новости
Захарова посоветовала главе МИД Франции почитать Жюля Верна Постпред: Москва не примет итогов расследования дела Скрипаля Захарова: Москва требует незамедлительного освобождения моряков судна "Норд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение531
Новый облик Леонтьева удивил Интернет57
На пляже Таиланда нашли «Чужого»43
Сколько денег надо для «нормальной жизни» в РФ196
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение