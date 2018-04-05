США введут санкции против шести российских олигархов

К пятнице Вашингтон введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным СМИ, ограничения будут носить экономический характер. Кого именно затронут карательные меры, не сообщается, но уже точно известно, что в «черном списке» оказались по меньшей мере 6 человек.

Их активы на территории США будут заморожены, а американцам будет запрещено вести с ними дела.

РИА Новости напоминает, что в середине марта Соединенные Штаты внесли в санкционный список 19 граждан России и 5 юридических лиц. Их обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы.

По мнению главы МИД РФ, власти США безосновательно выдвигают обвинения против России и не предоставляют никаких доказательств вмешательства Кремля в президентскую кампанию. «Конкретные факты, даты, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я не увидел», — подчеркнул Сергей Лавров Москва пообещала дополнить свой «черный список» новой «группой американских деятелей».