США введут санкции против российских олигархов

США планируют ввести санкции в отношении российских олигархов из так называемого "кремлевского списка" за якобы вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным источников СМИ, ограничения затронут российских бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину . Эти меры могут быть предприняты уже в четверг.

Санкции против олигархов вводятся согласно закону "О противодействии противникам Америки через санкции". В настоящее время в нем содержатся имена более 200 российских чиновников и бизнесменов. Данный перечень известен как "кремлевский список".