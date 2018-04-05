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США введут санкции против российских олигархов
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США введут санкции против российских олигархов 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
США планируют ввести санкции в отношении российских олигархов из так называемого "кремлевского списка" за якобы вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает Газета.ru.
По данным источников СМИ, ограничения затронут российских бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину. Эти меры могут быть предприняты уже в четверг.
Санкции против олигархов вводятся согласно закону "О противодействии противникам Америки через санкции". В настоящее время в нем содержатся имена более 200 российских чиновников и бизнесменов. Данный перечень известен как "кремлевский список".
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