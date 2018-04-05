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РФ заинтересована в участии Индии и Китая в расследовании «дела Скрипаля»
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РФ заинтересована в участии Индии и Китая в расследовании «дела Скрипаля» 

Российская Газета 5 апреля 2018
Фото: Новая Кубань
Российская сторона заинтересована в том, чтобы Индия и Китай приняли участие в расследовании обстоятельств отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Великобритании Александра Яковенко.
"Мы хотим транспарентности и международного присутствия в этом так называемом расследовании. Конечно, там должны быть русские, потому что мы сможем задать правильные вопросы. Но мы бы приветствовали и участие других стран, не только из числа стран НАТО и Евросоюза, но и Индии, Китая, Латинской Америки, Африки, там есть специалисты", — подчеркнул глава российской дипмиссии. По словам посла, международное участие позволит достичь прозрачности в расследовании инцидента.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва примет результаты расследования «дела Скрипаля» при условии участия в этом процессе российских специалистов.
"Мы примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие и которое будет транспарентным и не будет секретным", — заявил он. По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, британская сторона в настоящий момент пытается скрыть информацию в отношении своего расследования инцидента в Солсбери.
Сергей Лавров уточнил, что РФ с 12 марта официально обращалась к британским властям более десяти раз с просьбой допустить российских специалистов к расследованию. «Нам категорически отказывали», — подытожил Лавров.
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