МИД Чехии заявил о межгосударственных осложнениях после заявления посла РФ

МИД Чехии считает недопустимым заявление посла РФ в республике Александра Змеевского о потенциальных чешских возможностях производить нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом заявила журналистам в пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирэна Валентова, передает ТАСС

«МИД выразил сожаление, что российская дипломатия повторно с целью манипуляции связала Чехию со случаем использования нервно-паралитического вещества в Солсбери, — подчеркнула она. — Это высказывание [посла РФ] для нас неприемлемо. Его цель — отвести внимание от возможной российской причастности к инциденту [с отравлением Скрипаля]. Оно грозит дальнейшим ухудшением наших отношений»

Александр Змеевский на состоявшейся ранее встрече с журналистами, сославшись на открытые чешские источники, отметил, что у республики имеется потенциал для проведения исследований с боевыми отравляющими веществами и возможности их создания.

«Российская сторона не выдвигала и не выдвигает в связи с делом Скрипаля обвинений по адресу Чехии», — подчеркнул в беседе с представителями прессы Александр Змеевский.