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Премьер Канады признался, что выдворение российских дипломатов — месть за «дедушку-нациста»
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Премьер Канады признался, что выдворение российских дипломатов — месть за «дедушку-нациста» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российских дипломатов выслали из Канады после прошлогодней «грязной кампании России» против министра иностранных дел страны Кристи Фриланд, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что высылка дипломатов из России связана с прошлогодней «грязной кампанией» Москвы против министра иностранных дел Кристи Фриланд, сообщает канадское издание CBC.ca.
По его словам, это «доказательство попыток вмешательства в канадскую демократию», при этом Трюдо старался избегать прямых обвинений в адрес президента России Владимира Путина.
В ходе «кампании», по словам Трюда, в интернет была вброшена «подтасованная информация» против Фриланд о том, что ее украинский дедушка был главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.
«Я думаю, мы все помним попытки российских пропагандистов дискредитировать нашего министра иностранных дел с помощью соцсетей и распространения лживых историй о ней. Существует множество способов, посредством которых Россия использует пропаганду в соцсетях, чтобы расшатать общественное мнение и продвигать пророссийскую позицию», — заявил Трюдо после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Оттаве.
Российских дипломатов выслали из Канады в рамках международного ответа на отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Представители МИД Канады заявили, что российские дипломаты в действительности были «сотрудниками разведки или лицами, использовавшими свой дипломатический статус с целью подрыва безопасности Канады или вмешательства в нашу демократию».
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