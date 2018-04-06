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Четыре российских дипломата покинули Канаду
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Четыре российских дипломата покинули Канаду 

ТАСС 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
ОТТАВА, 6 апреля. /ТАСС/. Четыре российских дипломата, которых канадское правительство решило выслать из страны в рамках скоординированной акции в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покинули территорию Канады. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в посольстве России в Оттаве.
"В соответствии с требованием канадской стороны объявленные Канадой персонами нон грата дипломаты выехали из страны", — сказал представитель дипмиссии. Других подробностей он не привел.
4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Большинство европейских стран, США и Канада в знак солидарности с Великобританией решили выслать сотрудников дипмиссий РФ. Оттава заявила о высылке четырех российских дипломатов из посольства РФ в столице страны и генконсульства в Монреале, а также отклонила три заявки российского правительства на дополнительную аккредитацию дипломатического персонала. Российский МИД на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов.
ТАСС: последние новости
Служба здравоохранения: Сергей и Юлия Срипаль по-прежнему находятся в больнице в Солсбери Корбин считает, что Джонсон вводит в заблуждение британцев по поводу отравления в Солсбери Постпред Франции про ООН: Париж участвует в работе следователей Британии по делу Скрипалей
 Ещё 8 источников 
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