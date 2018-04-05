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Сенат Мексики призвал правительство остановить сотрудничество с США
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Сенат Мексики призвал правительство остановить сотрудничество с США 

Российская Газета 24 минуты назад
Сенат Мексики попросил власти страны прекратить сотрудничество с США в ряде областей. Сенаторы отметили, что это необходимо до тех пор, «пока президент Дональд Трамп не будет вести себя вежливо и с уважением по отношению к Мексике», передает РИА Новости.
Верхняя палата конгресса Мексики осудила планы американского лидера использовать военных для охраны границы. Ранее Трамп поручил министерствам обороны и внутренней безопасности привлечь национальную гвардию к патрулированию границы.
Мексиканский сенат назвал эти действия главы Соединенных Штатов оскорблением.
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