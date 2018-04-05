США введут санкции против российских олигархов

США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого «кремлевского списка» за якобы вмешательство в выборы американского президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, санкции коснутся российских бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину . По данным двух источников, такие меры могут быть предприняты уже в четверг, 5 апреля.

Санкции против олигархов вводятся в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), рассказали четыре источника агентства. В нем перечислены имена более 200 российских чиновников и бизнесменов — этот перечень известен как «кремлевский список».

15 марта 2018 года США уже ввели ограничительные меры против 14 физических лиц и одной организации по следам CAATSA.

Ранее также стало известно, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух российских олигархов.

Кремль отвергает вмешательство в американские выборы. Тем не менее Вашингтон продолжает расследование «вмешательства».