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США призывают мировое сообщество усилить давление на РФ
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США призывают мировое сообщество усилить давление на РФ 

Вести.Ru 1 час назад
Международному сообществу необходимо предпринимать больше усилий для того, чтобы поведение России изменилось. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Как отметила представитель администрации, США выслали персонал в размере 60 человек. Другие страны выслали 4-5 человек. «Мы думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России», — подчеркнула Сандерс. По ее мнению, власти Америки заняли жесткую позицию по отношению к РФ, так как хотят, чтобы поведение России изменилось. Ранее о необходимости жесткого диалога с Москвой говорил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
На встрече с президентами Латвии, Литвы и Эстонии, состоявшейся 3 апреля, глава Белого дома отметил, что никто не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп. Но если бы Соединенные Штаты поладили с РФ, это было бы хорошо, а не плохо. «С таким мнением соглашаются все, кроме очень глупых людей», — цитирует слова политика РИА Новости.
В очередной раз спад в российско-американских отношениях произошел после того, как Вашингтон решил выслать из страны 60 российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Администрация Соединенных Штатов в этом вопросе полностью поддержала власти Великобритании, которые продолжают обвинять Россию в покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
Вслед за США еще более 20 стран предприняли аналогичные шаги. В итоге из зарубежных представительств уехал 151 сотрудник МИД РФ.
Россия ответила на недружественную акцию зеркально. Помимо прочего, Министерство иностранных дел отозвало разрешение на работу генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
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