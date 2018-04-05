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Владимир Путин рассказал, чего ждет от Великобритании после обвинений по «делу Скрипалей»
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Владимир Путин рассказал, чего ждет от Великобритании после обвинений по «делу Скрипалей» 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Российский президент обозначил свою позицию по данному вопросу в ходе совместной пресс-конференции с лидерами России, Турции и Ирана.
На состоявшейся 4 апреля в Анкаре совместной пресс-конференции Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, одним из вопросов российскому лидеру коснулся так называемого «дела Скрипалей», в отравлении которых на территории Британии без фактических доказательств обвинили Россию.
В частности, накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Британии следовало бы извиниться.
— Да мы ничего не ждем. Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем в последнее время. Это касается не только этого дела, покушения на Скрипаля. Это касается и всех других аспектов международных отношений. Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой, — приводит слова президента РФ портал kremlin.ru.
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