Глава МИД Нидерландов посетит Москву для продолжения политического диалога

ГААГА , 4 апреля. / ТАСС /. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в ближайшее время посетит Москву в рамках усилий по продолжению российско-голландского диалога. Об этом сообщил в среду журналистам посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

"Мы рассчитываем, что это будет продолжение политического диалога, — отметил он. — Лучше всего поддерживать контакты, вести консультации, несмотря на обстановку, какими бы сложным не были обстоятельства". «Диалог всегда лучше холодной войны», — подчеркнул Шульгин.

При этом посол не назвал точные даты визита, однако, по имеющейся информации, он состоится 13 или 14 апреля.