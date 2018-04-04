Белый дом: мы были жестоки с Россией и продолжим быть такими

"Мы были жестоки с Россией и продолжим быть таковыми, чтобы она изменила свое поведение", — сказала Сандерс.

Он подчеркнула, что американская сторона высылает персонал в количестве 60 человек, в то время как другие страны «выслали 4-5 человек» и выразила надежду на то, что другие страны «сделают больше».