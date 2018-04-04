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Белый дом: мы были жестоки с Россией и продолжим быть такими
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Белый дом: мы были жестоки с Россией и продолжим быть такими 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс призвала мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы изменить поведение руководства страны, передает РИА «Новости».
"Мы были жестоки с Россией и продолжим быть таковыми, чтобы она изменила свое поведение", — сказала Сандерс.
Он подчеркнула, что американская сторона высылает персонал в количестве 60 человек, в то время как другие страны «выслали 4-5 человек» и выразила надежду на то, что другие страны «сделают больше».
Ранее сообщалось, что представители Госдепартамента США предложили России заменить 60 американских дипломатов, ранее высланных из России.
США, Канада, Украина, Норвегия и еще ряд 16 стран Евросоюза 26 марта приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта.
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