НАТО не стремится к изоляции России, заявил Столтенберг

"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия есть и будет нашим соседом. Мы не намерены изолировать Россию", — цитирует Столтенберга CBC.

По его словам, Североатлантический альянс продолжит сотрудничество с Россией по вопросам контроля над распространением оружия, предотвращения новой холодной войны и гонки вооружений, а также будет налаживать политический диалог с Москвой.