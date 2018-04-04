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НАТО не стремится к изоляции России, заявил Столтенберг
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НАТО не стремится к изоляции России, заявил Столтенберг 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. НАТО стремится улучшить отношения с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время визита в Оттаву.
"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия есть и будет нашим соседом. Мы не намерены изолировать Россию", — цитирует Столтенберга CBC.
По его словам, Североатлантический альянс продолжит сотрудничество с Россией по вопросам контроля над распространением оружия, предотвращения новой холодной войны и гонки вооружений, а также будет налаживать политический диалог с Москвой.
Ранее в НАТО в качестве реакции на «дело Скрипаля» заявили об отзыве аккредитации у семи сотрудников постпредства России при альянсе и отказе в предоставлении аккредитации еще трем. Таким образом, численность постпредства сокращается до 20 человек. Источник в российском МИД заявлял, что Москва обязательно ответит на эти шаги.
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