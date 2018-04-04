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МВД Великобритании не обсуждает возвращение Юлии Скрипаль в Россию
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МВД Великобритании не обсуждает возвращение Юлии Скрипаль в Россию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Представитель МВД Великобритании отказалась от комментариев относительно того, сможет ли Юлия Скрипаль покинуть Британию, когда пожелает, или же могут возникнуть препятствия, связанные, к примеру, с продолжающимся расследованием.
«Это все спекуляции. Юлия находится в больнице. Спекуляции мы не комментируем», — сказала РИА «Новости» представитель ведомства.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.
Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать свою двоюродную сестру Юлию в Россию.
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