МВД Великобритании не обсуждает возвращение Юлии Скрипаль в Россию 

Представитель МВД Великобритании отказалась от комментариев относительно того, сможет ли Юлия Скрипаль покинуть Британию, когда пожелает, или же могут возникнуть препятствия, связанные, к примеру, с продолжающимся расследованием.
«Это все спекуляции. Юлия находится в больнице. Спекуляции мы не комментируем», — сказала РИА «Новости» представитель ведомства.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.
Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать свою двоюродную сестру Юлию в Россию.