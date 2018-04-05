Лавров: Совбез ООН должен объективно рассмотреть «дело Скрипаля» 

Глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), уточнил, что Москва примет только те результаты, в выработке которых будет участвовать российская сторона.
"Мы примем результаты любого расследования, в котором мы будем принимать равноправное участие. Которое будет транспарентным, которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в конвенции о запрещении химического оружия и которое не будет секретным, как сейчас пытаются наши британские коллеги поступать в отношении своего расследования", — подчеркнул Лавров. При этом министр подверг сомнению итоги деятельности британской лаборатории в Порт-Дауне в расследовании «дела Скрипаля».