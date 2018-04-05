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Лавров: Совбез ООН должен объективно рассмотреть «дело Скрипаля»
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Лавров: Совбез ООН должен объективно рассмотреть «дело Скрипаля» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), уточнил, что Москва примет только те результаты, в выработке которых будет участвовать российская сторона.
"Мы примем результаты любого расследования, в котором мы будем принимать равноправное участие. Которое будет транспарентным, которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в конвенции о запрещении химического оружия и которое не будет секретным, как сейчас пытаются наши британские коллеги поступать в отношении своего расследования", — подчеркнул Лавров. При этом министр подверг сомнению итоги деятельности британской лаборатории в Порт-Дауне в расследовании «дела Скрипаля».
Напомним, что сегодня по инициативе России после 22.00 по московскому времени состоится заседание СБ ООН, на котором представители Совбеза рассмотрят инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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