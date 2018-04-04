Ещё
Страны Запада «всеми силами» пытались нарушить ход заседания ОЗХО по Скрипалю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны Запада «всеми силами» пытались нарушить ход заседания ОЗХО по Скрипалю 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Представители западных стран всеми силами пытались нарушить нормальный ход заседания ОЗХО по делу Скрипаля, заявил постпред России при организации Александр Шульгин.
Об этом сообщает ТАСС.
Напосним, исполнительный совет ОЗХО не поддержал инициативу России по новому расследованию инцидента в Солсбери. Россия вместе с Ираном и Китаем предлагала проект совместного расследования дела Скрипаля.
ЕС и Британия отказались поддержать проект заявления, подготовленный Россией. Британский представитель назвал предложение Москвы о ведении совместного расследования «извращенным».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в деле Скрипаля ОЗХО склонилось в пользу Британии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия созвала Совбез ООН по инциденту в Солсбери Япония заявила протест России и США Бориса Джонсона поймали на лжи о России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений196
На пляже Таиланда нашли «Чужого»19
Госпитализирована Эдита Пьеха16
Украина избавится от дружбы с Россией245
У России нашелся неожиданный защитник53
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение